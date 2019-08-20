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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:39
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:39

Trabzonspor'un AEK maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un AEK maçı kadrosu belli oldu

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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynayacağı AEK maçı kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynanacak olan AEK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo mavililerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth

22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak.

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