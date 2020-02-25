Trabzonspor’un kader haftaları başlıyor

Süper Lig’de bir maçı eksik olmasına rağmen zirvede yer alan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finale çıkan Trabzonspor, Şubat ayının sonu ile Mart’ın 15’i arası zorlu bir fikstüre girecek.
Bordo-Mavililer bu 16 günlük süreçte ikisi deplasmanda toplamda 5 maç oynayacak. Fırtına’nın 16 günlük zorlu fikstürü bu hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçla başlayacak.
29 Şubat Cumartesi günü sahasında Rizespor’u ağırlayacak olan Karadeniz ekibi, 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart’ta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bordo-Mavililer, deprem nedeniyle ileri tarihe ertelenen deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart’ta oynayacak.
ERTELEMEDEN SONRA BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor, 15 Mart’ta ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden Medipol Başakşehir’i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak.
Bu maçtan sonra 6 günlük bir soluk alacak olan Trabzon’un fikstürü normale dönecek ve 22 Mart’ta deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak.
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