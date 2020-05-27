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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:52
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Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike

Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike

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Trabzonspor'u, 6 milyon euro verip Sörloth'un bonservisini aldığı takdirde büyük bir tehlike bekliyor.

Trabzonspor'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen ve Avrupa devlerinin gözdesi olan Sörloth'un 6 milyon Euro olan opsiyon hakkının kullanılmaması bir süredir eleştiri konusu oluyordu.

Karadeniz Gazetesi'nin özel haberine göre; Bordo-Mavili yönetim 6 milyon euroyu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.

Bu nedenle Trabzonspor yönetiminin Sörloth'un bonservisini almakta acele etmediği gelecek sezon 6 Milyon Euro'yu yatırıp oyuncunun opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Bordo-Mavililerin opsiyonunu kullanması durumunda Sörloth ile yeniden masaya oturup buy out maddesini kaldırmasını da isteyeceği ifade edildi.

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