Trabzonsporlu Uğurcan için 15 milyon euroluk teklif

Premier Lig kulüplerinin takibinde olan Uğurcan Çakır'a yeni teklif Fransa'dan. Rennes, 24 yaşındaki eldiven için Trabzonspor'a ilk önerisini sundu.
Fransız ekibi Rennes, milli kaleci için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu. Bordo-mavili yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Uğurcan, transferinin gerçekleşmesi halinde Fransa'nın en pahalı kalecisi olacak. Bazı yöneticiler ise 20 milyon euro'dan aşağı rakamın kabul edilmemesini istedi.
SATILIRSA YEDEKLERLE DEVAM
Uğurcan Çakır'ın Rennes'e transferi gerçekleşirse bordo-mavililer yerine yeni bir eldiven almayacak. Yönetim, Uğurcan'ın yedekleri Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe'ye güvendiklerini ifade ettiler.
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Diriliş Belhanda