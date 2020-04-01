Trabzonsporlu taraftarlar arasında Kanga çılgınlığı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.

Galatasaray'a Diagne piyangosu Galatasaray'a Diagne piyangosu Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.

Ozan Kabak'ın kankası Süper Lig devine geliyor Ozan Kabak'ın kankası Süper Lig devine geliyor Gelecek sezon için stoper bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sözleşmesi sona eren isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yi de listesine ekledi. Ayaklarını çok iyi kullanabilen Fransız savunmacı, ön liberoda da görev alabiliyor.