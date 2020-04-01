Trabzonsporlu taraftarlar arasında Kanga çılgınlığı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu oyuncu hâlâ Fırtına'nın listesinde en üst sırada yer alıyor. Taraftar çok istiyor Bordo-Mavili taraftarlar da Kanga'yı takımda görmek istiyor. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı açarken, devletimizin 'Evde kal' çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolseverler de yıldız isme, 'Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel)' mesajları gönderdi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.
Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.
Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.
Gelecek sezon için stoper bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sözleşmesi sona eren isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yi de listesine ekledi. Ayaklarını çok iyi kullanabilen Fransız savunmacı, ön liberoda da görev alabiliyor.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.