  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:13
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonsporlu Joao Pereira'ya sürpriz teklif

Trabzonsporlu Joao Pereira'ya sürpriz teklif

Paylaş

Bordo-mavili takımın sezon sonu mukavelesi bitecek olan isimlerinden Joao Pereira konusunda ilginç bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki Pereira’nın sezonun bitimiyle birlikte kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, Sporting Kulübü Başkanı Frederico Varandas, eski futbolcularını teknik adam olarak kullanabileceklerini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Pereira ise sadece Trabzonspor’a motive durumda olduğunu bildirdi. Süper Lig’de lider durumda olduklarının altını çizen deneyimli oyuncu, “Trabzonspor ile şampiyon olmaya odaklanmış durumdayım. Ancak ismimin böyle bir görevle anılması beni gururlandırdı” diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Göztepe'de Leo ve Reis kalmak istiyor

title

Anadolu Efes yarın koronavirüs testi yapacak

title

Barça, Lautaro Martinez için 7 ismi teklif edecek

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray
İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray

Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü
İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü

Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı
Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı

Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı

Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.

F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya
F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya

F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya

Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj
Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

Mustafa Cengiz yoksa kriz var
Mustafa Cengiz yoksa kriz var

Mustafa Cengiz yoksa kriz var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.