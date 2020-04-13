Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan, yemek yaparak 'evde kal' çağrısında bulundu

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Serkan Asan'ın Akçaabat ilçesindeki evinde yemek yaparken görüntüsü yer alıyor.
"Mutfak Pasları" başlığı ve "EvdeKal" etiketiyle paylaşılan videoda, genç futbolcu, yöreye özgü kara lahana, mısır ekmeği ve turşu kavurması hazırladı.
Mısır ekmeğini pişirmek için evindeki sobayı yakan Serkan, mutfakta tek başına çalışmayı tercih ettiğini, elinden geldikçe en iyi yemekleri yapmaya çalıştığını söyledi.
Yaylada yaşamayı daha çok sevdiğini anlatan genç stoper, "Burası daha sessiz ve sakin olduğu için dinlenmek için burayı tercih ediyorum. Ailem de burada ve yanlarına gelerek vakit geçirmeyi çok seviyorum. Benim için tercih yayladır." ifadelerini kullandı.
Hazırladığı yemekleri evinin bahçesinde kurduğu yer sofrasına yerleştiren ve takım arkadaşı Novak'a çağrıda bulunan Serkan Asan, "Elimden geldiği kadar köyümüzün yemeklerini yapmaya çalıştım. İnşallah lezzetleri de göründükleri gibi güzeldir. Ben de buradan pası Novak'a atıyorum ve hünerlerini görmek istiyorum." diye konuştu.
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