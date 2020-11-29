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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 14:38
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Trabzonsporlu Afobe özel olarak çalışıyor

Trabzonsporlu Afobe özel olarak çalışıyor

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Sabah

4 haftadır gole hasret olan Kongolu forvet Afobe, Ankara'dan dönüşte maçın özetini izledi. Karşılaşma içindeki hatalarını analiz etti.

Trabzonspor'un sezon başında renklerine kattığı Benik Afobe çalışkanlığıyla göz dolduruyor ancak şu ana kadar gol yollarında beklenilen performansı gösteremedi. Kongolu forvet, Ankaragücü ağlarını da sarsamadı, hasreti 4 maça çıktı.

27 yaşındaki oyuncu nerede hata yaptığını çözmek için analizlere başladı. Kafilenin Ankara'dan Trabzon'a dönüşü sırasında Afobe mücadelenin özetini açtı ve kendini analiz etti.

Djaniny Semedo'nun da her hafta formunu yükseltmesi sebebiyle Afobe ilk 11'de kalmak için özel çalışmalar yapacak. Hedefi bir an önce kendisinden beklenilen golleri sıralamak.

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