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  3. Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

İşte 13. haftanın hakemleri

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

Alanyaspor - Ankaragücü: Alper Ulusoy

Göztepe - Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

Gaziantep - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk


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