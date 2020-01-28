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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 15:23
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  • 28 Ocak 2020 Salı 15:23

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri 3,5 dakikada tükendi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri 3,5 dakikada tükendi

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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın satışa sunulan 3 bin 200 bileti, 3,5 dakikada tükendi.

Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler, 3,5 dakikada bitti.      

Trabzonspor'da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

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