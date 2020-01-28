Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak

Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak.