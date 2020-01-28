Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

ÖZEL HABER | KENAN KARCI

TÜRKİYE’DE toplumun en etkin iletişim dili futbol. Hal böyle olunca, meşin yuvarlak üzerinden kitleleri tahrik etmek, öfkeyi parlatmak ve harekete ge

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

çirmek de en kolay yol gibi duruyor. Geçmişte Trabzonspor ile Fenerbahçe maçlarında pek çok örneğini gördüğümüz senaryolardan yeni biri daha bugünlerde sahnede… Son bir aydır futboldaki barış ve centilmenlik dilinin terk edilmesi tesadüf mü, yoksa futbolseverlerin büyük fotoğrafı görmediği bir kaos senaryosu mu? Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesiyle daha da harlanmaya başlayan gerilim ateşi, bir yangına dönüşürse kimi veya kimleri yakar? Yoksa bu masum bir sportif tartışma mı? Bu konuda yaptığımız enformasyon ürkütücü iddiaları da santra çizgisine getiriyor.

FAY HATTINA GERİLİM YÜKLENİYOR

2010 yılından sonra Trabzon’a gitmeyen Fenerbahçe başkanlarının tutumu, Ali Koç’un başkanlık görevini devralmasıyla değişti. Trabzon’a giden Koç, burada gayet medeni bir şekilde ağırlandı, rekabette yeni bir dönemin kapısı aralandı. Ancak son günlerde ‘Doğal afet’ nedeniyle ertelenen ve gayet anlaşılabilir gerekçeleri olan bir maçın ardından kopan fırtınayı çok iyi niyetli yorumlamayanlar var. Bunun sadece ‘3 puan alma ve şampiyon olmakla’ açıklanamayacağı iddia ediliyor. Trabzonspor-Fenerbahçe geriliminden, ülkeye yeni bir huzursuzluk ortamı pompalanmak istendiği konuşuluyor. Bu iddiaları ‘Hayal mahsülü’ olarak görenler kadar, çok ciddiye alınması gerektiğini söyleyenler hayli fazla.

TRABZON SÜKÛNETE ÇAĞIRACAK

Gelinen noktadan endişe duyan Trabzonspor cephesi, camiasını sağ duyulu ve aklı selim davranmaya davet ediyor. Trabzon yönetimi Fenerbahçe maçından önce sosyal medya hesaplarından taraftarlarını gerilim ve öfkeden uzak durmaya çağıran bir açıklama yapacak. Trabzonspor cephesinde sosyal toplum kuruluşlarının da benzer açıklamalarla, yönetime destek vermesi planlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Trabzon deplasmanına gidip gitmeyeceği de en çok merak edilen konulardan biri. Kuşkusuz iki camianın da bu gerilimi ortadan kaldıracak adımlar atması, Türk sporu için ve bulanık suda balık avlama heveslilerine fırsat vermemek için hayati önem taşıyor.