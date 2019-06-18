Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e zam kararı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Lille ve Monaco'dan gelen tekliflere rağmen satmama kararı aldığı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretlerine ciddi bir iyileştirme yapma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon yıllık 2 milyon 500 bin TL'ye oynayan iki oyuncu gelecek sezon için 4 milyon TL civarında bir rakam alacak. Oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak isteyen yönetim bu konudaki kararını önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da duyuracak.

Bu arada bordo-mavili takımdaki diğer genç oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in de aldıkları ücrette düzenleme yapılacağı ancak rakamın henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

FIRATCAN İMZALADI AHMET CANBAZ SIRADA

Transferde gençleştirme politikasını sürdüren Trabzonspor, Eskişehirspor'la sözleşmesi biten Fıratcan Üzüm'ü renklerine bağladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için dün imza töreni düzenleyen bordo-mavililer, genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme yaptı.

Fırtına, Fıratcan'a 2019-20 sezonu için 340.000 TL garanti ücret ve maç başı 6 bin TL ödeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili formayı giyen Fıratcan, "Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayıp, elimden gelenin en iyisi yapacağım" dedi. Bu arada Trabzonspor, Werder Bremen'in ikinci takımında oynayan 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile de anlaşmaya vardı.

(Sabah)