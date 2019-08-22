Trabzonspor'dan Victor Wanyama atağı

John Obi Mikel transferi ile ses getiren, Daniel Sturridge hamlesiyle de Avrupa’da gündem olan Trabzonspor transferde büyük oynuyor... Yusuf Yazıcı’nın ayrılığı sonrasında Jose Sosa’yı forvet arkasında oynatmayı planlayan ve bu nedenle orta sahanın göbeğindeki boşluğu transferle doldurmayı hedefleyen teknik direktör Ünal Karaman, bu isteğini yönetime iletti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da gözünü Victor Wanyama’ya çevirdi.
Herkes istedi!
İngiliz ekibi Tottenham’ın kiralık listesine koyduğu Kenyalı oyuncu için çalışma başlatan Karadeniz devi, önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak. İsmi daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da anılan 28 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmak istediği gelen haberler arasında.
(Fanatik)
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.
Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.
Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Ersun Yanal raporu verdi, Fenerbahçe ikinci harekâtı başlattı. Tecrübeli çalıştırıcının isteği sonrası Luiz Gustavo defterini yeniden açan sarılacivertli yönetim, Marsilya'ya bu kez daha güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bir an önce transferi bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Fransız kulübüne 7 milyon Euro önerecek.
Obi Mikel ve Sturridge hamleleri ile dikkat çeken Trabzonspor, 6 numaraya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme Tottenham’ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama girdi, Kenyalı için maliyet araştırmasına başlandı.