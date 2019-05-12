Trabzonspor'dan üçüncülüğe özel prim!

Süper Lig'de üçüncülük hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor karşısına mutlak üç puan parolası ile çıkacak.

İdmanlarda Konyaspor'un sahasında kolay gol yemeyen bir takım olduğunu anlatan teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına uyarıda bulunurken yönetim de kalan üç maç öncesi takımın motivasyonunu artırmak için harekete geçti. Bordo-mavili yetkililerin, ligin üçüncülükle tamamlanması durumunda teknik heyet ve futbolculara özel bir prim vereceği öğrenildi.

FIRTINA'DA SARI ALARM

Trabzonspor'da Konya maçı öncesi Ekuban, Amiri, Kamil Ahmet ve Novak sarı kart sınırında. Kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek 4 oyuncuyu teknik direktör Ünal Karaman dikkatli olmaları konusunda uyardı.

4 TAKIMDAN BAŞVURU

Trabzonspor'un kalan üç maçını izlemek için scout ekipleri birbiriyle yarışıyor. İç sahada oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasını yerinde takip etmek isteyen Dortmund, Milan, Sevilla ve Liverpool ekipleri bordo-mavili kulübe başvurdu.

ÜÇ EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira ile kart cezalısı İranlı futbolcu Majid Hosseini, takımda yer alamayacak.

(Sabah)