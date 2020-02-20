Trabzonspor'dan TSYD'nin duyurusuna cevap: Kulübümüze bir bilgilendirme yapılmadı

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır.
Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.
Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.
Luis Suarez’in ardından Ousmane Dembele de sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacak. Barcelona, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istedi ve bu isteği kabul oldu. Katalan ekibi bu bağlamda Martin Braithwaite’yi kadrosuna kattı.