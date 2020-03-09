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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 15:49
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 16:15

Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.

Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili TFF’ye kural hatası başvurusunda bulundu.

Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.

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