Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili TFF’ye kural hatası başvurusunda bulundu.
Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.