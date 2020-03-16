Trabzonspor'dan SMS'le koronavirüs uyarısı

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor

Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.