Trabzonspor'dan SMS'le koronavirüs uyarısı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında medya mensuplarına SMS ile bildirimde bulunuldu.
Mesajda, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, hayat normal akışına dönene kadar antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.