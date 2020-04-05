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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:13
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:13

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.

Bu sezon 3 gol, 9 asistle oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun da artık kariyerinde sıçrama yapmayı planladığı ve transfere sıcak baktığı belirtildi.

Ürdün Milli Takımı’nda şimdiden 32 maçı olan Al-Tamari’nin, APOEL ile olan sözleşmesi gelecek sene sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor, uygun bir bedelle başarılı oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak. (Fanatik)

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Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi
Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.
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