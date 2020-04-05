Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Bu sezon 3 gol, 9 asistle oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun da artık kariyerinde sıçrama yapmayı planladığı ve transfere sıcak baktığı belirtildi.
Ürdün Milli Takımı’nda şimdiden 32 maçı olan Al-Tamari’nin, APOEL ile olan sözleşmesi gelecek sene sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor, uygun bir bedelle başarılı oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak. (Fanatik)
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.
Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.
İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti
FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.