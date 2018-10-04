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Trabzonspor'dan Kucka'ya 111 milyon TL

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Ödemelerle ilgili sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde FIFA'ya giden Kucka ile sıkıntı yaşamıştı.

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Ödemelerle ilgili sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde FIFA'ya giden Kucka ile sıkıntı yaşamıştı.

Bu sürecin ardından yönetim oyuncunun serbest kalmasını engellemek için kendisine dün 925 bin euro (7 milyon TL) ödeme gerçekleştirdi.

Kucka'yla ilgili sorun ortadan kalkarken diğer yabancılara da ödemelerin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Eski yönetimin 7 Haziran 2017'de Milan'dan 5 milyon euro'ya aldığı Kucka ile yapılan 3 yıllık sözleşmede bazı detaylar yeni ortaya çıktı.

Bu sözleşmeye göre Kucka'ya yıllık 2 milyon 250 milyon euro ödeneceği açıklanırken, ekstradan 1.5 milyon euro imza parası ve 1 milyon 500 bin euro imaj bedeli verildiği ortaya çıktı. Menajerine de 900 bin euro ödenen Kucka'nın Trabzonspor'a toplam maliyeti 15 milyon 650 bin euro...

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