Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

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Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya! Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya! Sezona yaptığı transferle şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor... Hem FFP hem de koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tablo sonucu yıldız futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe gözünü genç futbolculara dikti. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun da yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Başkanı Ceferin, ‘Avrupa kupaları‘ planını açıkladı UEFA Başkanı Ceferin, ‘Avrupa kupaları‘ planını açıkladı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış! Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış! 2007 yazında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Roberto Carlos, açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli kulüple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti.

Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.