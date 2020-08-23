Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya bir cevap daha

Sabah

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den Kasımpaşa'ya bir cevap daha: Yaptıkları açıklama iyi niyetli olmadıklarının göstergesi.

Trabzonspor Divan Kurulu'nun, Kasımpaşa'nın Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedelsiz verdiği oyuncuların lisanslarının çıkarılmaması yönünde TFF'ye yaptığı itirazın yankıları sürüyor.



Kasımpaşa dün yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Divan Kurulu'nun bu başvurusu, Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar vericidir. Kulübümüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı sürdürme kararı almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen de konuyla ilgili olarak, "Biz gerekli başvurumuzu yaptık ve federasyona gönderdik. Bu saatten sonra onlar karar verecekler. Kasımpaşa da bir savunma yapacaksa federasyona yapsın. Yaptıkları açıklama da iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi. Bundan sonraki gelişmeleri de takip edeceğiz. Federasyonun kararının da yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.