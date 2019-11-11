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Trabzonspor'dan hakemlere çok sert sözler: Bunlar mafya

Trabzonspor'dan hakemlere çok sert sözler: Bunlar mafya

Trabzonspor'un eski başkanlarından Nuri Albayrak, bordo-mavili takımın Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Trabzonspor evinde Alanyaspor'u evinde tek golle gerçerken, bordo-mavili kulübün eski başkanlardan Nuri Albayrak karşılaşma sonrası Haber61'e açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR MAFYA"

Hakemleri ağır sözlerle eleştiren Albayrak "Ben bu zihniyetin değişeceğine inanmıyorum. Bunlar mafya" sözlerini kullandı.

Ayrıca Nuri Albayrak "Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye'de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor-Sivasspor maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEME İYİ BAKARIM"

"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) önemli değil" diyen Nuri Albayrak "Önemli olan dürüstlük. Burada başka bir düzen var, çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Yabancı hakemlere daha iyi bakarım. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yürütüyorlar ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor" diyerek sözlerini noktaladı.


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