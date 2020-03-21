Ezeli rakiplerden F.Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda bazı oyuncularda ve idari personelde koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkmasının açıklanması sonrası sarı lacivertli kulübe spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi.

Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçe Ailesi" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sarı lacivertli kulübe gelen diğer geçmiş olsun mesajları şöyle:

GALATASARAY

Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ

Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncularınızın ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını, tarama sonuçlarının da iyi sonuçlanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.