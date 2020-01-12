Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Alpaslan Öztürk çalımı

Ligin ilk yarısında eksik görülen bölgelere takviye yapma kararı alan Fenerbahçe ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.

Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer dönemini birer takviye ile geçiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Alpaslan Öztürk için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Simon Falette'i kadrosuna katmasına rağmen bir stoper takviyesi için daha girişimlerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertlilerde Adil Rami'nin takımdan ayrılması halinde bu transfer için girişimler hız kazanacak.

26 yaşındaki başarılı savunmacı stoper, sağ bek ve ön liberoda forma giyebiliyor. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Alpaslan Öztürk, bu sezon Göztepe formasıyla 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Alpaslan, olaylı geçen Fenerbahçe maçında penaltıdan golü kaydeden isimdi...

(Sabah)