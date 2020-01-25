Trabzonspor'dan deprem açıklaması: TFF'nin kararını saygıyla karşılarız

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.”
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi halinde TFF'nin kararına saygı duyacağını açıkladı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den kiralanan Joseph Attamah'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.