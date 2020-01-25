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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 17:28
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 17:30

Trabzonspor'dan deprem açıklaması: TFF'nin kararını saygıyla karşılarız

Trabzonspor'dan deprem açıklaması: TFF'nin kararını saygıyla karşılarız

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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi halinde TFF'nin kararına saygı duyacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.”

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