Trabzonspor'dan Crystal Palace'a Alexander Sörloth teklifi: 6 değil 4 verelim bitsin bu iş
Trabzonspor'da Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek seneyi beklemeyecek.
Trabzonspor, sezon başında Sörloth'u Crystal Palace'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı.
Sözleşmenin iç maddesine göre Norveçli forvet 2020-21 sezonunda Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek.
Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı.
4 MİLYONA İŞ BİTECEK
Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyona işi bitirmeyi planlıyor.
Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç Milli Takımı'nda istediği süreleri alamasa da 167 dakikada 3 kez ağları sarstı.
(Fotomaç)