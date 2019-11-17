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  3. Trabzonspor'dan Crystal Palace'a Alexander Sörloth teklifi: 6 değil 4 verelim bitsin bu iş

Trabzonspor'dan Crystal Palace'a Alexander Sörloth teklifi: 6 değil 4 verelim bitsin bu iş

Trabzonspor'dan Crystal Palace'a Alexander Sörloth teklifi: 6 değil 4 verelim bitsin bu iş

Trabzonspor'da Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek seneyi beklemeyecek.

Trabzonspor, sezon başında Sörloth'u Crystal Palace'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı.

Sözleşmenin iç maddesine göre Norveçli forvet 2020-21 sezonunda Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek.

Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı.

4 MİLYONA İŞ BİTECEK

Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyona işi bitirmeyi planlıyor.

Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç Milli Takımı'nda istediği süreleri alamasa da 167 dakikada 3 kez ağları sarstı.

(Fotomaç)


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