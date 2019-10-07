Trabzonspor'dan çok anlamlı kampanya

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor tarafından düzenlenen "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde vatandaşların yaptıkları kan bağışıyla, bordo-mavili kulübün kuruluş tarihi olan 1967 rakamına ulaşılması hedefleniyor.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kampanyanın hayat kurtarmaya yönelik bir amacı olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, dün Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek, güzel bir galibiyet aldığını ifade ederek, "Hep söylüyoruz, Trabzonspor bir futbol takımından çok daha fazla bir anlam taşıyor. Kampanyamızda sloganı ve içeriğiyle de çok önemli bir kampanya çünkü hayat kurtarmayı maksat edinmiş bir kampanya. Trabzonspor'umuzu tebrik ediyoruz. Kalecimiz Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Bir anlamda hepimizin hayatını bu manada kurtardı. Şimdi de Trabzonlu hemşehrilerimiz bağışlayacakları kanlarla da çok sayıda hayatı kurtaracaklar." dedi.

Kampanyanın önemine değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kızılay'ımız, Trabzon'umuz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak birlikte yürüteceğimiz bir kampanya. Sağlıklı tüm hemşehrilerimi kan vererek, kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Burada bir haftada 1967 ünite kan almayı hedefliyoruz. Bu özel bir sayı çünkü Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Kampanya her bakımdan çok iyi planlandı. İnşallah meydanda Kızılay'ın ve hekimlerimizin gözetiminde bu kampanyamızı tamamlayacağız. Kan ihtiyacı konusunda da çok önemli bir görevi yapmış olacağız."

"Hedefimiz 1967 rakamını geçerek örnek olmak"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Göktaş da örnek bir organizasyon yapmak istediklerini vurgulayarak, "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' bu şekilde Kızılay'ımıza, halkımıza, hastanelerimize ve hastalarımıza faydalı olmak istedik. Hedefimiz 1967 ve biliyorsunuz bu bizim kuruluş yıl dönümümüz ama inşallah bu rakamı geçerek, örnek oluruz." diye konuştu.

"Bir gün hepimize kan lazım olabilir"

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Dr. Oğuz Kara ise düzenlenen kampanyada 'Trabzonspor üzerinden de bir slogan geliştirebilir miyiz?' diye düşündüklerini anlatarak, "Trabzonspor yönetiminin belirlediği bir sloganla karşınıza çıktık. 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var', bu metaforu hem kalecimiz Uğurcan üzerinden hem de kanın hayat kurtarması üzerinden planladık. Bu şekilde bir organizasyon meydana getirdik. Tüm vatandaşlarımızı, sürekli olarak kan vermeye ve bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bir gün hepimize kan lazım olabilir diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu, Türk Kızılay Kan Bağış Tırı'na giderek kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise kampanyanın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Trabzonluları bağışta bulunmaya davet etti.

Bir hafta sürecek olan kampanyada 1967 kişinin Atatürk Alanı ve Uzunsokak'ta bulunan Türk Kızılay'ı şubelerinde bağışta bulunması bekleniyor. Etkinlikte, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de hazır bulundu. Kampanyaya destek veren katılımcılara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor'un logosunun bulunduğu kalem hediye edildi.