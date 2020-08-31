Trabzonspor'dan Claudio Baeza hamlesi

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililer, Mikel, Ndiaye ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alanı yeniden oluşturmak zorunda kalmıştı. Transferde ince eleyip, sık dokuyan ve bu doğrultuda Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi ön libero için de çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor bu bölge için ilk etapta Arjantin devi Boca Juniors'ın yıldızı Ivan Marcone'yi istiyordu ancak transfer zora girdi.
HAZIRLIKLARI KAÇIRACAKTI
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan 30 yaşındaki oyuncunun önceki gün yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Bu nedenle 14 gün karantinada kalacak olan Tangocu'nun yeni sezon hazırlıklarının büyük bir bölümünü kaçıracak olması sonrasında görüşmelerde geri adım atıldı. Boca'yla da mali konularda anlaşma sağlanamamasının ardından rota Meksika'ya çevrildi.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Fırtına, Necaxa forması giyen Claudio Baeza için düğmeye bastı. Scout (oyuncu izleme) ekibinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için yönetim harekete geçti. Şilili oyuncu için görüşmeler hemen başlarken, temasların devam ettiği kaydedildi. Baeza'nın da daha büyük bir kulüpte forma giymek istemesi nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı söyleniyor.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Leipzig bastırıyor.
Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Faslı orta saha Belhanda konusunda yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabilir.