Trabzonspor'dan Claudio Baeza hamlesi

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Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililer, Mikel, Ndiaye ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alanı yeniden oluşturmak zorunda kalmıştı. Transferde ince eleyip, sık dokuyan ve bu doğrultuda Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi ön libero için de çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor bu bölge için ilk etapta Arjantin devi Boca Juniors'ın yıldızı Ivan Marcone'yi istiyordu ancak transfer zora girdi.



HAZIRLIKLARI KAÇIRACAKTI



Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan 30 yaşındaki oyuncunun önceki gün yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Bu nedenle 14 gün karantinada kalacak olan Tangocu'nun yeni sezon hazırlıklarının büyük bir bölümünü kaçıracak olması sonrasında görüşmelerde geri adım atıldı. Boca'yla da mali konularda anlaşma sağlanamamasının ardından rota Meksika'ya çevrildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI



Fırtına, Necaxa forması giyen Claudio Baeza için düğmeye bastı. Scout (oyuncu izleme) ekibinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için yönetim harekete geçti. Şilili oyuncu için görüşmeler hemen başlarken, temasların devam ettiği kaydedildi. Baeza'nın da daha büyük bir kulüpte forma giymek istemesi nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı söyleniyor.