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Trabzonspor'dan Çalımbay'a 2.4 milyon TL!

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi ve Rıza Çalımbay'a 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödenmesini hükmetti.

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi.

Karadeniz ekibinin başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Bordo-Mavili ekibi, eski hocası Rıza Çalımbay’a tazminat ödemesine hükmetti.

Buna göre Fırtına, başarılı çalıştırıcıya 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödeyecek.  

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