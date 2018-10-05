Trabzonspor'dan Çalımbay'a 2.4 milyon TL!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi ve Rıza Çalımbay'a 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödenmesini hükmetti.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi.
Karadeniz ekibinin başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Bordo-Mavili ekibi, eski hocası Rıza Çalımbay’a tazminat ödemesine hükmetti.
Buna göre Fırtına, başarılı çalıştırıcıya 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödeyecek.