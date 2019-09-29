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  3. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a özel önlem

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a özel önlem

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a özel önlem

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Beşiktaş'ın hücumcularını tek tek analiz ederken, yıldız golcü Burak Yılmaz'a özel önlem alacak.

Karadeniz devinde teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş'ın hücumcularını tek tek analiz ederken, yıldız golcü Burak Yılmaz'a özel önlem alacak.

34 yaşındaki futbolcunun ceza sahası içerisinde çok hareketli olduğunu savunmacılarına aktaran tecrübeli hoca, özellikle stoper oyuncularına maç boyunca Burak'a dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Campi ile Hosseini'nin gözü 90 dakika boyunca tecrübeli forvette olacak.

(Fanatik)

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