Trabzonspor'dan Biglia'ya transfer teklifi

Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un orta saha transferi için Lucas Biglia'ya yaptığı teklifle ilgili detaylar ortaya çıktı.
La Stampa'nın haberine göre Milan'da forma giyen Lucas Biglia konusunda Trabzonspor'un rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptığı belirtildi. Trabzonspor haricinde en ciddi talibin Torino olduğu ifade edilirken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de Arjantinli orta saha oyuncusuna teklifler olduğu haberin devamında yer aldı.
Öte yandan ortaya atılan iddialara göre Torino'nun Biglia'ya 1.8 milyon euro'ya ek olarak bonuslar içeren bir teklif hazırladığı, Trabzonspor'un bu rakamdan daha yüksek bir teklif yapmasına rağmen Biglia'nın İtalya'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor. Biglia
34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu geçen sezon Milan'da istikrarsız bir görüntü çizmiş ve 14 kez çıktığı maçlarda 1 gol atmıştı.
(Sporx)
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Leipzig bastırıyor.
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