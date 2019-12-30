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  3. Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'dan ilk açıklama

Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'dan ilk açıklama

Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'dan ilk açıklama

Ünal Karaman, Trabzonspor'dan ayrılması sonrası ilk kez konuştu.

İşte o açıklamalar;

"Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim.

1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde "Dozer Cemil" gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor'daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."


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