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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 08:16
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  • 27 Mart 2020 Cuma 08:16

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel kendisine kulüp arıyor

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel kendisine kulüp arıyor

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Karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'daki sözleşmesi feshedilen Obi Mikel, İngiltere'ye ailesinin yanına gitmişti.

Fanatik'in haberine göre; Virüs nedeniyle telaş yapan ve “Futbol oynamak istemiyorum, çocuklarımın yanına gitmeliyim” diyen tecrübeli orta saha, İngiltere’de kulüp arıyor. Yeni sezon için şimdiden harekete geçen Mikel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Kariyerimde yeni sayfa açmaya odaklandım. İngiltere’de devam etmek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz” ifadesini kullanmıştı.

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