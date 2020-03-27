Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel kendisine kulüp arıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi... Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi... Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu? Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu? Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya geri dön baskısı Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya geri dön baskısı Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.