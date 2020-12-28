Trabzonspor'dan açıklama: Futbolcularımızın eşlerine ağır hakaretler edilmiştir

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Sivasspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Yasin Öztekin'e Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi teklifler geliyor. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik heyet ve Samandıra çalışanlarına 4 gün üst üste yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor, Galatasaray derbisi sonrası bazı futbolcularının eşlerine sosyal medya hesaplarından hakaretler yağdıran şahıslar hakkında açıklama yayımladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaray mağlubiyeti sonrasında söylediği “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B.. çıkarmasınlar.” sözleri ortalığı karıştırdı.
DETAY
• Ağaoğlu'nun, bu sözleriyle oyuncuların yetersiz oluşuna vurgu yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya göndermede bulunduğu öne sürüldü.
• Teknik Direktör Avcı'nın istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.
Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferini gerçekleştiremediği Anastasios Bakasetas için devre arasında Alanyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak.
DETAY
• Sarı-Lacivertliler, 5 milyon euro serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için Akdeniz ekibine 2,5 milyon euro teklif edecek.
• Yönetim takas formülünü de masada tutuyor.
Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.
DETAY
• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.