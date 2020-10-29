Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya senelik 10 milyon TL

AKŞAM

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile görüştü. Görüşmeyi başkan yardımcılarının yaptığı ve tarafl arın karşılıklı şartlarının öğrenildiği belirtildi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile görüştü. Görüşmeyi başkan yardımcılarının yaptığı ve tarafların karşılıklı şartlarının öğrenildiği belirtildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın 9-10 milyon TL civarı bir ücreti kabul ettiği belirtildi.

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor ile 1.5+1 yıllık sözleşmeye de “Evet” dediği öğrenildi. Fırtına, yeni bir döneme girecek.