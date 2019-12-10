Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8154
  • 6,4395
  • 273.295
  • 109180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'dan 9 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'dan 9 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'dan 9 yıl sonra bir ilk!

Antalyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla deviren Bordo-Mavililer, 14. hafta itibariyle (7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet) 2010-2011'den sonraki 9 sezonun en iyi istatistiklerine imza attı.

Süper Lig'de 30 puanlı lider Sivas'ın 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14. haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı (10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) 2010-2011 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor.

Bordo-Mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet (2) aldığı, en çok gol (27) attığı ve en az gol yediği (15) ikinci performansını da sergiliyor. 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 26 puan toplayan Karadeniz ekibi, 27 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011'de 19 gol atıp, 12 gol yerken, topladığı 33 puanla bu alanda en önemli istatistiklerine imza atmıştı.

(Star)


Beren Saat ve Kenan Doğulu kol kola yurda döndü
Ders arası seti bastılar
Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında Türkiy

Gülnur Aybet´ten Ders Niteliğinde İfadeler: NATO Müttefiklerimiz Bunu Anlayamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp'ta bir dönem bugün sona erdi! Kaldırıldı...

Dev dalgalarla ölümcül mücadele