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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 12:14
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 12:14

Trabzonspor'dan 21 milyon TL'lik tasarruf

Trabzonspor'dan 21 milyon TL'lik tasarruf

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Süper Lig'in ikinci yarısı devam ederken sürpriz bir şekilde önce Daniel Sturridge, ardından da John Obi Mikel'in sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL'lik yıllık maaş yükünden kurtulurken, yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin 400 TL rakamlarından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye düşürdü.

UEFA’nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel’in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Daniel Sturridge ile ve son olarak John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-mavililerde 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL’ye geriledi.

GELEN VE GİDENLERLE KADRO MALİYETİ YAKLAŞIK 21 MİLYON TL AZALDI

Devre arası bordo mavili takımın kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordo-mavililerde devre arası transfer döneminde Ogenyi Onazi, Ivanildo Fernandes, Donis Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş, bu dört oyuncu ile de yolların ayrılmasının ardından kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Devre arası transfer dönemi ve son olarak Sturridge ile Mikel’in ayrılıklarının ardından ikinci yarı itibariyle toplamda 34 milyon 520 bin TL’lik maaş yükünden kurtulan Trabzonspor’da gelen oyuncuların maaşları da eklendiğinde kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşandı.

7 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Trabzonspor’da 7 oyuncunun durumu ise sezon sonunda belli olacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve devre arası sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamayan Joao Pereira, Filip Novak ile Jose Sosa, kiralık olarak takıma katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Badou Ndiaye, sözleşme opsiyonunun kullanılması durumunda Majid Hosseini, Manoel Messias ve Bilal Başacıkoğlu’nun durumları sezon sonu yapılacak son değerlendirme ve görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

DA COSTA’NIN SÖZLEŞME OPSİYONU İÇİN 3 MAÇ KALDI

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı ve sözleşmesinde, ‘2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır’ maddesi bulunan savunma oyuncusu Manuel Da Costa’nın opsiyonun devreye girmesine 3 maç kaldı. Bordo-mavili takımda 5 lig ve 2 kupa mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkan 33 yaşındaki deneyimli stoper, kalan periyotta lig ve kupada toplamda 3 maça daha ilk 11’de başlaması durumunda sözleşmesi 2020-21 sezonuna kadar uzayacak.

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