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  3. Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile anlaşan Zargo Toure'nin sözleşmesinin 100 bin Euro'ya karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.”

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