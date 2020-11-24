Trabzonspor'da yüzler gülüyor

AKŞAM

Trabzonspor'da yeni patron Abdullah Avcı'nın ilk maçına galibiyetle başlaması camianın moralini yükseltti.

Kötü gidişatına B.B. Erzurum karşısında son veren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçtan hem galibiyetle ayrıldı hem de 308 gün sonra evinde gol yemedi. Oynanan oyun taraftardan ve camiadan geçer not aldı, yüzleri güldürdü.