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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 13:50
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 13:50

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz idmana katılmadı

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz idmana katılmadı

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Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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