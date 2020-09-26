Trabzonspor'da yeniden Mohamed Elneny

AKŞAM

Trabzonspor, Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için teklif verdi.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan ve sezon sonunda Arsenal’e geri dönen Elneny, bir kez daha Trabzonspor’un gündemine geldi. Sezon sonunda Karadeniz ekibinin çok istemesine rağmen alamadığı ve maddi şartlarda anlaşamadığı Elneny için ikinci kez Arsenal’e öneride bulunulduğu iddia edildi.

"TRABZONSPOR İSTEKLİ"

İspanyol es.besoccer.com sitesi, “Trabzonspor, Elneny konusunda çok istekli ve bu konuda ilgisini Arsenal’e iletti. Görüşmeler sürüyor.” bilgisini paylaştı.

