Trabzonspor'da yeni transferlerin yaş ortalaması 25'i geçmeyecek

Bordo-mavili yönetim geldiğinde 35 milyon euro olan kulübün oyuncu giderlerini 16 milyon euro'ya düşürmüştü. Gelecek sezon ise bu rakam 11-15 milyon euro seviyesinde tutulacak. Yönetimin bu ekonomik tabloyu oluşturmak için aldığı radikal kararlar da ortaya çıkmaya başladı. En ciddi radikal karar ise transfer edilecek bir oyuncuya ödenecek maksimum yıllık ücretin 1 milyon euro olarak belirlenmesi. Ancak oyuncunun kendisine güvenmesi durumunda Nwakaeme'nin sözleşmesinde olduğu gibi ekstra bonus maddeleri eklenebilecek.

SAVUNMA MUAF TUTULACAK

Diğer önemli karar ise scout ekibi ve teknik heyetin ısrarla alınması konusunda hem fikir olduğu bir oyuncu için ise maksimum 2 milyon euro bonservis ödenmesi. Bu oyuncunun genç ve gelecek vadeden bir isim olması koşulu da var. Yönetimin transfer konusunda aldığı diğer dikkat çekici karar da yapılacak transferlerin yaş ortalamasının 25'in altında kalacak olması. Teknik direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmaya tecrübeli isimlerin takviye edilmesini istediği ancak diğer bölgelere yapılacak transferlerin yaş ortalamasının oldukça az olacağı belirtildi. Buna göre davranılacak.

SEZON BAŞI ÖRNEK OLDU

Sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferlerin başarısı yol haritasında belirleyici oldu. Nwakaeme, Ekuban ve Amiri gol yollarında takıma büyük katkı verirken, Hosseini ve Toure ise savunmada emniyeti sağladı. Kulüp sezon başında aldığı Nwakaeme, Ekuban, Toure ve Hosseini için 2 milyon 150 bin euro gibi bir rakam ödedi. Çok pahalı transfer yapmamasına rağmen bu oyuncular çok önemli işlere imza attı.

(Takvim)