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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:48
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Trabzonspor'da varsa yoksa Sviatchenko!

Trabzonspor'da varsa yoksa Sviatchenko!

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Vitor Hugo transferini son anda iptal eden Trabzonspor, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Gelmesi en çok istenen oyuncu Midtjylland'dan Erik Sviatchenko... Menajerlerin önerdiği Chelsea'den Matt Miazga ve Stuttgart'tan Marcin Kaminski de radarda.

Trabzonspor Yönetimi hala stoper takviyesini gerçekleştirebilmiş değil. Geçen sezondan beri savunmada sıkıntı yaşanmasına rağmen buraya oyuncu almayan Bordo-Mavililer, 1 haftalık süreçte kaliteli bir stoperi getirmeye çalışıyor.

İLK HEDEF ERIK SVIATCHENKO

3-4 haftadır görüşülen Vitor Hugo transferini yüksek maliyeti nedeniyle son anda iptal eden Bordo-Mavililer, gündemdeki diğer oyunculara yöneldi. En çok istenen savunmacı, Midtjylland'ın Danimarkalı kaptanı Erik Sviatchenko.

28 yaşındaki başarılı savunmacının serbest kalma bedeli 2,5 milyon Euro. Ancak esas problem, Midtjylland'ın çarşamba günü Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçından önce kaptanını bırakmak istememesi. Yönetim, bu konuda Danimarkalılar'ı ikna etmeye çalışıyor.

KULÜPLERİ SORUN YARATMIYOR

Radardaki diğer oyuncular Chelsea'nin ABD'li stoperi Matt Miazga ve Stuttgart'ın solak savunmacısı Marcin Kaminski. Her iki futbolcu da menajerler tarafından gündeme getirilirken, yönetim şartları araştırıyor. Mizga'nın kiralanması konusunda Chelsea sorun yaratmazken, Kaminski'nin ise kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı ve yedek oyuncu durumunda.

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