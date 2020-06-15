Trabzonspor'da tüm gözler Sosa'nın üzerinde

Trabzonspor'da Göztepe galibiyetinin ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Karşılaşma öncesi en büyük soru işareti ise kaptan Sosa'nın durumu...
Sakatlığı sebebiyle Göztepe deplasmanında forma giyemeyen Arjantinli oyuncu Fenerbahçe'ye karşı sahada olmak istiyor.
SON KARAR MAÇ SABAHI
Bu arada Sağlık Kurulu yapılan son kontrol sonrası Sosa'nın bu maçta da dinlendirilmesi yönünde görüş bildirdi. Teknik heyetin ise Arjantinli futbolcuyu İstanbul kafilesine alacağı ve son kararın maç sabahı verileceği belirtildi.
Göztepe deplasmanında gol attığı pozisyonda sakatlanan Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Sağlık Kurulu ile görüşen ve iyi olduğunu söyleyen Ömür, F.Bahçe maçında forma giymek istediğini de belirtti.
GÖNÜL ADAMI ÇİMŞİR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe maçında oyundan çıkardığı Nwakaeme ile cumartesi günü yapılan akşam idmanında bire bir görüşerek kararının sebeplerini anlattı. Nwakaeme'ye performansından memnun olduğunu söyleyen Çimşir sadece taktik gereği böyle bir hamle yaptığını ifade etti. İkilinin görüşme sonrası birbirlerine sarılmaları dikkat çekti. Çimşir, daha sonra Sörloth ile de kısa bir durum değerlendirmesi yaptı.
İSTANBUL BORDO-MAVİYE BOYANACAK
Göztepe maçı için gittiği İzmir'de coşkuyla karşılanan Trabzonspor için benzer bir organizasyon da bugün İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da yaşayan Trabzonspor sevdalıları çifte şampiyonluğa koşan takımlarına destek vermek için havaalanını bordo-mavi renklere boyayacak.
(Sabah)
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