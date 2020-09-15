Trabzonspor'da tüm gözler Sörloth'ta

Trabzonspor'da gözler Alexander Sörloth'a döndü. Transferdeki geleceği merakla beklenen Norveçli yıldızın son kararı bekleniyor.
15 gündür takımdan ayrı olan Sörloth'un RB Leipzig'e transfer için görüşmeler başlamıştı. Şu anda Trabzonspor, Crystal Palace ve Leipzig arasında yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşiyor.
Öte yandan son olarak önceki gün İngiltere'den Tottenham'ın da talip olması süreci uzattı. Jose Mourinho'nun dahi doğruladığı 25 yaşındaki golcü için Trabzonspor mecburen beklemeye geçti.
Karadeniz temsilcisi, Sörloth gelişmesinden sonra hemen forvet hattına takviye yapacak. Duruma göre 2 forvet bile alabilecek durumda olan bordo-mavililer, ligin 3. haftasına kadar bu işi çözmek istiyor.
Eddie Newton da yönetime elindeki forvet listesini sundu.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe, tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-20 sezonunun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanında Serdar, Sadık ve Zanka ile alternatifler oluştu.
Vedat Muriqi'nin ayrılması ve Frey'in de gönderilecekler listesinde olması Fenerbahçe'yi iki forvet transferine zorluyor…