Trabzonspor'da tüm gözler Sörloth'ta

Milliyet

Trabzonspor'da herkesin gözü Alexander Sörloth'a çevrildi. Geleceği merakla beklenen Norveçli forvetteki gelişmeler sonrası adımlar atılacak.

Trabzonspor'da gözler Alexander Sörloth'a döndü. Transferdeki geleceği merakla beklenen Norveçli yıldızın son kararı bekleniyor.

15 gündür takımdan ayrı olan Sörloth'un RB Leipzig'e transfer için görüşmeler başlamıştı. Şu anda Trabzonspor, Crystal Palace ve Leipzig arasında yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşiyor.

Öte yandan son olarak önceki gün İngiltere'den Tottenham'ın da talip olması süreci uzattı. Jose Mourinho'nun dahi doğruladığı 25 yaşındaki golcü için Trabzonspor mecburen beklemeye geçti.

Karadeniz temsilcisi, Sörloth gelişmesinden sonra hemen forvet hattına takviye yapacak. Duruma göre 2 forvet bile alabilecek durumda olan bordo-mavililer, ligin 3. haftasına kadar bu işi çözmek istiyor.

Eddie Newton da yönetime elindeki forvet listesini sundu.