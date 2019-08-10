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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:03
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12

Trabzonspor'da tüm biletler tükendi

Trabzonspor'da tüm biletler tükendi

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sparta Prag'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da maç biletlerinin tamamı tükendi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.

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