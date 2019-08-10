Trabzonspor'da tüm biletler tükendi

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'da son dakika! İlk kare geldi Falcao'da son dakika! İlk kare geldi Abdurrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile fotoğraf çektirmesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İlaç gibi transfer! Ersun Yanal muradına erdi İlaç gibi transfer! Ersun Yanal muradına erdi Zanka transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Simon Kjaer’de de önemli mesafe katetti.

Diagne elde kaldı! Falcao'yla mı oynayacak? Diagne elde kaldı! Falcao'yla mı oynayacak? Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

Ayrılığın ispatı! Yine kadroya alınmadı Ayrılığın ispatı! Yine kadroya alınmadı Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.