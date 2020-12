Trabzonspor'da transfer harekâtı başlıyor: İsim isim o liste...

Sporx

Trabzonspor, devre arası transfer dönemine başlamasına kısa bir süre kala takviye için düğmeye bastı. İşte Fırtıma'nın hedefindeki isimler...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi ile görüşürken, ihtiyaç duyulan bölgeler için alternatifli bir transfer listesi hazırladı. İlk etapta orta saha, forvet, kanat ve sol bek mevkilerinin güçlendirilmesi bekleniyor

Başakşehir’den Mahmut Tekdemir, Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu ve Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir... Avcı, orta alandaki sorunu çözmek adına bu 3’lü üzerinde duruyor.

İLK ADAY MAHMUT TEKDEMİR

Abdulkadir Parmak, Flavio ve Lewis Baker’ı benzer tarzdan gören Trabzonspor’un teknik patronu, orta alana mutlaka defansif yönü güçlü ve ligi iyi bilen bir isim istiyor. Öne çıkan 3 oyuncu var... Bunlardan ilki Mahmut Tekdemir.

Avcı, Başakşehir’den eski öğrencisine çok güveniyor ve geldiği gibi takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon pek çok maçta yedek beklemişti. Transfer zemininin oluşması halinde Abdullah Avcı’nın bizzat devreye gireceği öğrenildi.

OKAY İÇİN FORMUL KİRALAMA

Diğer adaylar Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir. Trabzonspor’un eski yıldızı Okay, Celta Vigo’da bu sezon 12 lig maçında toplam 252 dakika şans bulabildi. 1.5 senedir Galatasaray’ın da ilgilendiği Okay için kiralama formülü düşünülüyor.

BERAT ÖZDEMİR İÇİN 2 MİLYON EURO

Ve Berat Özdemir... Sezon başında da radarda olan Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki önliberosu çok iyi bir dönem geçiriyor. Abdullah Avcı’nın da yakından takip ettiği Berat hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet edebilir. Yaz döneminde Gençlerbirliği 2.5 milyon Euro talep ederken, devre arasında bu rakamın 2 milyon Euro seviyelerine düşebileceği öğrenildi.

İKİ VİKİNG RADARDA

Bodo Glimt forması giyen kanat oyuncusu Zinckernagel ve forvet Kasper Junker, Fırtına’nın gündeminde. Danimarkalı iki oyuncu için maliyet araştırması yapılıyor Norveç’te şampiyonluğunu ilan eden Bodo Glimt Kulübü’nün iki yıldızı, bir süredir Trabzonspor’un radarında. Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Philip Zinckernagel ve Kasper Junker, etkileyici hücum istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Her iki kanatta görev yapabilen 25 yaşındaki Zinckernagel, 2020 yılında çıktığı toplam 30 resmi maçta 22 gol, 24 asistlik bir performans gösterdi. 26 yaşındaki forvet Junker de 25 karşılaşmada, 26 gol ve 10 asist katkısı sağladı. Bu sezon ligde tam 100 golü bulunan Bodo Glimt, son maçına 19 Aralık’ta çıkacak. Zinckernagel’in kulübüyle olan kontratı, Aralık sonunda bitiyor. Yani bonservis maliyeti yok. Junker’in ise Norveç ekibiyle 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi var.

SOL BEKE UMUT MERAŞ

Abdullah Avcı’nın gelişi sonrası Trabzonspor’da Marlon’un performansı artarken, her şeye rağmen bir sol bek transferi gündemde. Bordo-Mavililer’e önerilen isimlerden biri Umut Meraş. Fransa Ligue 2 ekibi La Havre’de oynayan Milli futbolcu bu sezon 9 maça çıktı. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun kulübüyle 1.5 sene daha mukavelesi bulunuyor. La Havre, 2019’un yazında 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Umut Meraş’ı Bursaspor’dan kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın sıcak baktığı Umut konusunda Fransız ekibinin nabzı yoklanacak.