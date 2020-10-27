Trabzonspor'da teknik direktörlük için iki aday var

AKŞAM

Bordo-Mavili yönetim, F.Bahçe yenilgisi sonrası İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni adaylar arasında Abdullah Avcı ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıktı.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetten sonra Teknik Direktör konusu yine gündeme geldi. Eddie Newton bütün kredisini tüketti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim kurulu, İngiliz çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

2 aday belirlenmiş durumda. Bu isimler Abdullah ve Fatih Tekke... Yönetim, Eddie Newton ile ayrılışın resmiyete dökülmesinin ardından gündemdeki isim olan Abdullah Avcı ile tekrar pazarlık masasına oturacak. Avcı, Bordo-Mavili Yönetim’den 2.5 senelik sözleşme istiyor. Yönetim ise bu süreyi daha aşağı çekmek istiyor.

Eğer Avcı ile şartlarda anlaşılamazsa bu kez B planı devreye girecek. Yönetim, İstanbulspor’u çalıştıran Fatih Tekke’ye takımı emanet etmek için girişimlere başlayacak.