Trabzonspor'da teknik direktörlük için iki aday var

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetten sonra Teknik Direktör konusu yine gündeme geldi. Eddie Newton bütün kredisini tüketti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim kurulu, İngiliz çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
2 aday belirlenmiş durumda. Bu isimler Abdullah ve Fatih Tekke... Yönetim, Eddie Newton ile ayrılışın resmiyete dökülmesinin ardından gündemdeki isim olan Abdullah Avcı ile tekrar pazarlık masasına oturacak. Avcı, Bordo-Mavili Yönetim’den 2.5 senelik sözleşme istiyor. Yönetim ise bu süreyi daha aşağı çekmek istiyor.
Eğer Avcı ile şartlarda anlaşılamazsa bu kez B planı devreye girecek. Yönetim, İstanbulspor’u çalıştıran Fatih Tekke’ye takımı emanet etmek için girişimlere başlayacak.
Bordo-Mavili yönetim, F.Bahçe yenilgisi sonrası İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni adaylar arasında Abdullah Avcı ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıktı.
F.Bahçe'nin Trabzon karşılaşması öncesinde yemek yediği iddia edilen restaurantta 23 kişi Kovid'li çıktı. Mekan geçici olarak kapatıldı.
Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında rakip ağları 10 kez havalandırdı. Alanyaspor'un ardından Göztepe ile birlikte en çok gol atan ikinci takım olan Sarı-Lacivertliler'in bu gollerinin 7'si duran toplardan geldi.
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