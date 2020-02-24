Trabzonspor'da Sturridge sabırları taşırdı

Süper Lig'in 23. haftasında bordo-mavililerin deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk on birde sahaya çıkan Sturridge'nin isteksiz görüntüsü ve performansı oyuncuya karşı olan sabırları taşırdı. Büyük umutlarla transfer edilen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 11 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 7 maçta ilk on birde sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı çıkaramadı ve oyuncu 4 gol, 4 asistle 526 dakika sahada kaldı.
Bordo-mavililerin hücum hattına büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda görev almasına rağmen etkili olamadı. Fenerbahçe maçında 24 dakika, Beşiktaş maçında ise 55 dakika sahada kalan oyuncu etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.
Yıllık 3 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sağlık problemleri ve uyum sürecini atlatamamasına, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.
Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.